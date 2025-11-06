На Тернопільщині пес погриз дитині обличчя та зламав щелепу

Чоловік з Тернопільщини, чий собака напав на малолітню дівчинку, був засуджений до річного обмеження волі та зобов’язаний сплатити 200 тисяч гривень моральної шкоди.

Інцидент стався 30 березня 2025 року, коли чоловік вигулював свою німецьку вівчарку без намордника по вулиці Радивилівська в Почаєві. Під час прогулянки, коли він зняв зі собаки повідець, тварина накинулася на одну з двох малолітніх дівчат.

Собака жорстоко покусала дитину, залишивши на її обличчі численні травми, зокрема, багатоуламковий перелом верхньої щелепи, а також ушкодження на щоках та руках. Травми визнано середньої тяжкості, оскільки дівчинка лікувалася понад 21 день.

В ході судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він також погодився з цивільним позовом, поданим матір’ю потерпілої, яка вимагала 400 тисяч гривень як відшкодування моральної шкоди. У суді жінка зазначила, що її донька переживає депресію, страхи та має серйозні проблеми зі сном через отримані травми.

Суд, розглянувши справу, призначив Петру А. рік обмеження волі, а також зобов’язав його компенсувати медичні витрати потерпілої, які склали 34 тисячі гривень і 6140 євро, а також сплатити 20 тисяч гривень за адвоката.

За інф. Захід