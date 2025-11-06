Збаразький пивзавод: від руїни до нового життя — історія перемоги громади

Колись величезний символ промислової сили Збаража, сьогодні – лише руїни та спогади про минулу славу. Збаразький пивзавод, який у середині 90-х був потужним підприємством, що годувало місто та наповнювало бюджет, зазнав занепаду через зміни власників та відсутність господарського підходу.

🍺 Завод, що колись був у центрі економічного життя міста, почав поступово руйнуватись. Зміна власників, безвідповідальність і байдужість призвели до того, що потужності було знищено, а територія стала смітником. І навіть після цього підприємство не мало офіційних власників у реєстрах.

🧐 Пошуки власників не дали результату. Відсутність податків, безкоштовне використання землі, ігнорування державних зобов’язань — усе це стало основою для рішення, яке ініціював депутатський корпус. Рішення про визнання заводу безхазяйним майном дозволило відновити контроль над територією, каже міський голова Роман Полікровський.

🕵️‍♀️ Підготовчі роботи почались ще в 2020 році, і, після тривалих юридичних процедур, завод нарешті повернули в власність громади.

☝️ Міська рада виставила руїни на відкритий аукціон. Початкова ціна була символічною — 656 280 грн, але під час торгів ціна піднялася до 4 мільйонів 200 тисяч гривень. Це стало перемогою громади, перемогою над занепадом та байдужістю.

🤝 Продавши територію, ми не просто вирішили долю заводу, а дали йому шанс на нове життя. Отримані кошти будуть направлені на доплати працівникам дитсадків, підтримку наших військових та вирішення реальних потреб громади. Віримо, що новий власник приведе територію до ладу і скоро Збараж отримає ще одне сучасне підприємство, яке стане символом відродження нашого міста .