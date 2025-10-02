Масштабна пожежа в Острові: як Український Червоний Хрест допоміг рятувальникам

1 жовтня в Острові Великоберезовицької громади сталася масштабна пожежа на одному з місцевих підприємств — загорілася зерносушарка, внаслідок чого було знищено близько 170 тонн соняшника, а також пошкоджено важливе обладнання. Вогонь ліквідовували рятувальники, однак пожежею довелося боротися протягом майже доби.

Екіпаж Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста на Тернопільщині оперативно виїхав на місце події та організував пункт забезпечення для рятувальників. Червоний Хрест надавав важливу допомогу, забезпечуючи працівників ДСНС гарячими напоями та організовуючи підтримку в надзвичайних умовах.

Як Червоний Хрест допомагає в надзвичайних ситуаціях?

Під час пожеж та інших надзвичайних ситуацій, організація відіграє критичну роль у наданні підтримки рятувальникам та постраждалим. Вони забезпечують:

Підтримку для рятувальників: надають гарячі напої, їжу та необхідні засоби для відновлення сил.

Транспорт та обладнання: організовують доставку необхідних матеріалів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Психологічна підтримка: спеціалісти Червоного Хреста можуть надавати психологічну допомогу як рятувальникам, так і постраждалим.

У цьому випадку команда Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста була готова допомогти на всіх етапах боротьби з пожежею, знаходячися на чергуванні до повної ліквідації загрози.