Як люди з особливими потребами сьогодні започатковують власні бізнеси в Тернополі

Сьогодні українське суспільство стало лояльнішим до людей з психофізичними порушеннями, однак питання їхнього працевлаштування досі залишається відкритим. Коли підприємці засновують новий бізнес, часто не замислюються над створенням сприятливих умов для працевлаштування людей з особивими потребами. Спеціалізованих робочих місць катастрофічно бракує, що призводить до масового безробіття громадян з цієї категорії. У зв’язку з цим ініціаторами соціальних підприємств усе частіше починають бути самі люди з інвалідністю.

“Український інтерес” поспілкувався із молодим керівником контакт-центру “SIMKA” Тарасом Хоміцьким. Його підприємство у Тернополі працевлаштовує як людей із проблемами, так і тих, хто за певних причин вимушені залишатися вдома, наприклад, матерів з новонародженими дітьми.

Як розповідає Хоміцький, ідея з’явилась досить несподівано – знайома працювала оператором колл-центру поза офісом, що і наштовхнуло на думку про створення схожого проекту. Друзі, які працюють у різних галузях, підтримали задум хлопця. Так зібралася команда із п’яти однодумців, які й створили контакт-центр. Одним із розробників проекту стала мати Тараса – Іванна Хоміцька, яка вже понад двадцять років працює соціологом.

“Тарас завжди мені допомагав: налаштовував програмки, працював через Інтернет або телефон. Тоді з’явилася думка: чому б не залучити й інших. Коли ми запустили проект і почали працювати, дуже багато людей з різних міст почали нам телефонувати та проситися до нас на роботу”, – розповідає Іванна Хоміцька.

Інші співзасновники: психолог Ірина Михайлюк, коуч Оксана Скочеляс та економіст Людмила Рижевська. Команда розвивала проект через акселератор, де здобула необхідні знання для подальших кроків для реалізації соціальної складової у їхньому бізнесі.

Над розробкою бізнес-плану працювали півроку, а місяць тому проект вдалось втілити у реальність. Сьогодні в “SIMKA” працює десятеро людей, які вже виконали кілька замовлень від місцевих компаній. Зокрема, це невеликі бізнеси, які шукають когось для виконання дрібної роботи, щоб зекономити власний час. Наприклад, масово обдзвонювати клієнтів або шукати інформацію в Інтернеті.

“Надіюсь на хороше майбутнє нашої компанії”, – каже керівник проекту.

Попри простоту та очевидну ефективності такого підприємства, Тарас Хоміцький зі своєю командою стали першими в Україні, хто почали долучати до такого виду діяльності людей з особливими потребами.

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