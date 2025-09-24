У парку Тернополя велосипедист збив бабусю з дитиною

Троє травмованих серед яких шестимісячна дитина – наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 23 вересня близько 13:35 у парку Національного Відродження.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що велосипедист, рухаючись пішохідною зоною від проспекту Степана Бандери в напрямку Співучого Поля, допустив наїзд на жінку з дитиною.



У результаті удару – дитина випала з дитячого візочка та отримала тілесні ушкодження. Лікарі швидкої надавали меддопомогу і 33-річному кермувальнику двоколісного транспортного засобу, і бабусі дитини.



Співробітники поліції встановлюють деталі нещастя.



Правоохоронці наголошують: велосипедистам заборонено рухатися пішохідними зонами, адже це створює реальну небезпеку для перехожих. Недотримання правил може мати трагічні наслідки, тож обирайте лише спеціально відведені велодоріжки та пам’ятайте про відповідальність за власну і чужу безпеку.





