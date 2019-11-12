На Тернопільщині після перекидання автомобіля двоє чоловіків опинились в лікарні

Аварія сталась 9 листопада на автодорозі Бучач – Скала-Подільська поблизу с. Підзамочок Бучацького району. Біля 17.00 годин водій автомобіля «Ford Focus» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 29-річного водія та 23-річного пасажира, жителів с. Пишківці, з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано в Бучацьку районну лікарню.