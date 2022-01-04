Як вакцинація від COVID-19 впливає на імунітет – пояснює доктор медичних наук з Тернополя

Як вакцинація впливає на імунітет, розповів доктор медичних наук, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Олександр Камишний.

За його словами, коли людина контактує з вірусом природнім шляхом, то сила і напруженість імунної системи сильніша, ніж під час вакцинації, але тут є декілька важливих нюансів.

“Наприклад, коли ми контактуємо з диким вірусом, то ми бачимо всі його компоненти, всі його структурні білки, а коли ми контактуємо з вакциною, то бачимо лише частину компонентів. Але виробляти природнім шляхом імунітет є дуже хибним і ризикованим, бо це може призвести до летальних наслідків. Антитіла насправді не відіграють якусь вирішальну роль в нашому захисті від вірусної інфекції, особливо від коронавірусу. Коронавірус перебуває в нашому організмі дуже короткий період, він потрапляє до клітини, бо віруси це внутрішньоклітинні патогени. Коли вірус потрапив у клітину, то антитіла подіяти на нього вже не можуть. Головні захисники стають Т-лімфоцити, Т-клітини, які можуть своїми рецепторами розпізнати на поверхні наших клітин антигени коронавірусу і далі активувати захисну свою функцію і продукувати специфічні молекули, які спочатку роблять отвір в мембрані і далі потрапляють в клітину. Таким чином клітина знищується. Тому при респіраторних вірусних інфекціях наші головні захисники це Т-клітини. Антитіла абсолютно ні про що не свідчить, єдине про що вони можуть свідчити – це те, що колись наш організм контактував з вірусом”, – каже Камишний

Доктор медичних наук каже, що жодна вакцина на сьогоднішній день не захищає організм від потрапляння вірусу. Вірус потрапляє, як до вакцинованих, так і до невакцинованих осіб.

“Вакциновані особи хворіють легко, в них майже не буває важкого перебігу, тим паче летальних випадків. Доведено, що міцніший імунітет виробляється при легкому і безсимптомному перебігу. Коли в людини спостерігається важкий перебіг COVID-19, то це означає, що вірус активно вражає наші імунні клітини, тобто Т-лімфоцити, які повинні нас захищати не справляються. Вони гинуть, знижується їхня кількість і ми спостерігаємо імуносупресію. Таким чином, напруженість імунітету буде набагато слабшою, ніж при безсимптомному чи легкому перебігу. Окрім того, коли людина потрапляє до лікарні при важкому перебігу, то вона майже стовідсотково отримує глюкокортикоїди, які також чинять досить сильний імуносупросивний ефект і це знижує ефективність подальшого імунного захисту. Якщо людина хворіє на онкологію, то її імунна система знаходиться в стані імуносупресіі”, – розповів Камишний.

Зараз найбільш сучасними технологіями, методиками лікування онкологічних захворювань є імунотерапія, яка блокує негативну стимуляцію програмованої загибелі клітин для того щоб, підвищити і стимулювати наші імунні клітини атакувати пухлинні клітини.

“Коли ми вакцинуємося і вводимо антигени, то вони також стимулюють імунну відповідь. Тому таким хворим обов’язково потрібно вакцинуватися, адже вони перебувають у групі ризику, вони знаходяться в стані імуносупресії і їм потрібно активно стимулювати їхню імунну систему. Кожна людина має свій оптимальний імунітет. Якщо він знижений, то вона часто хворіє різними інфекційні захворювання. Якщо імунітет супер активний, гіперактивний – це призводить до аутоімунних захворювань. Так під час епідемії іспанки у 1918 році деякі хворі помирали за 3 дні через гіперімунну відповідь. У світі не існує такого патогену, який би вбив людську популяцію. Навіть коли летальність 90% все одно якась частина людей виживе, бо наша імунна система працює по-різному. І завжди будуть люди, які ефективно справляється з вірусами”, – каже професор.

Колективний імунітет є різним для різних вірусів і є різним для різних штамів одного вірусу. Так для вірусу “Дельти” достатньо 60-70% вакцинованих. Зараз в Україні трохи більше ніж 30% людей мають імунітет. Для “Омікрону” цей показник вже 90%. Ми ніколи не здобудемо такого колективного імунітету. Щодо набуття природнім шляхом, то це хибний шлях, бо призводить до великих людських жертв.

Суспільне