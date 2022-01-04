У Тернополі науковці досліджують череп людини, якому понад 3 тисячі років (відео)

Тернопільські науковці розпочали дослідження антропологічного матеріалу, а саме, людського черепа, який знайшли археологи поблизу Залізців.

Місцевий археолог Василь Ільчишин повідомив, що днями в одній із клінік Тернополя на томографі відсканували череп представника висоцької культури. Його виявили ще в 2011 році експедицією ОАСУ біля с. Мильне на Залозецької ТГ.

В результаті сканування отримано 3-D зображення черепа, що дасть змогу виготовити його копію та в перспективі реконструювати зовнішній вигляд обличчя давньої людини яка проживала на Залозеччині 3 тисячі років тому.

“Наразі тільки знаємо, що череп належав молодому індивіду чоловічої статі віком 20-25 років”, – зазначає археолог Василь Ільчишин.

Тернополяни