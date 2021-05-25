Стало відомо, скільки історичних пам’яток на Тернопільщині потрапили до «Великої Реставрації»

Нещодавно Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило перелік проєктів з урахуванням рейтингу, що взяли участь у відборі в рамках проєкту «Велика реставрація». Відбір проєктів був проведений експертною групою шляхом оцінювання кожного з них та подальшого формування рейтингу проєктів. Об’єкти обрані по всій території України.

До програми допущено 109 проєктів, із них 12 від Тернопільщини. Їх перелік сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проєкта.

Відтак від Тернопільщини було розглянуто такі об’єкти: будівля ратуші у Бережанах,

комплекс замку Синявських у Бережанах, фасади монастиря бернардинів у Збаражі, дзвіниці монастиря бернардинів у Збаражі, палац К. Дзембовської в Кременці, адміністративний будинок на вулиці Шевченка, 1 в Бережанах, палац у смт. Золотий Потік, “Адміністративний будинок” на вулиці Т. Шевченка, 32 в Кременці, перехідний міст та ескарпові стіни до замку в Збаражі, руїни замку в Чорткові, відновлення замкової криниці та спорудження ротонди на території замку у Кременці, благоустрій території Вишневецького палацово-паркового комплексу у Вишнівці.

Варто також зазначити, що цей перелік не означає, що всі ці історичні пам’ятки буде відновлено найближчим часом. Незабаром Міністерство культури та інформаційної політики України опублікує наказ із затвердженим переліком об’єктів зі списку, які відповідно до рекомендації експертної групи (ради) будуть першочергово реалізовані в рамках проєкту “Велика реставрація”.



