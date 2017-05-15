Як тернополянин “попав” на 300 гривень

300 гривень видурив невідомий у жителя Тернополя. З заявою до місцевих правоохоронців звернувся ошуканий чоловік.

Він повідомив, що мав намір придбати мобільний телефон. На інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж підходящого йому товару. Молодик зв’язався з продавцем та узгодив умови купівлі.

Тернополянин перерахував триста гривень завдатку на вказаний номер зв’язку, після чого мав отримати бажане майно і доплатити решту грошей. В результаті – продавець зник з товаром та коштами. За допомогою ошуканий молодик звернувся до правоохоронців.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився мешканець Бучача, 1984 року народження. Чоловік у скоєному зізнався.

Наразі перевіряється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів.