«Завтра, ми житимемо тут»: збірка із уст шотландського автора

У рамках Фестивалю «Ї» у Тернополі представили дві збірки шотландського поета Раяна Ван Вінкла, які переклала на українську Наталія Семенів.

Під час зустрічі із читачами, поет зачитав декілька оригінальних рядків власної поезії, які наряду із ним перечитувала, для кращого розуміння сенсу віршів, перекладачка збірок Наталія Семенів.

Я щасливий що я став частиною цієї серії книг. Бо частина моєї професії бути поетом, а отже писати книжки і працювати над ними. Також я допомагаю організовувати перекладацькі воркшопи, де поети із різних країн разом обговорюють та перекладають один одного. Мені вдалося проводити такі воркшопи в Іраку, Сирії, Пакистані, – розповідає поет Раян Ван Вінкл.

Авторка українських перекладів каже, що проблем із перекладом слів не відчувала, проте важко було відтворити технічну частину поезії, бо ж кожна із них має різну форму: краплі, хвилі, або рядки побудовані особливим чином. Проте, труднощі із цим не стали перепоною для виходу двох збірок під назвами «Добра темрява» та «Завтра, ми житимемо тут».

На завершення презентації, автор прочитав власну поезію, а Наталія Семенів перечитувала дані рядки українською мовою.

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