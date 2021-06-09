ЖК “Бетховен” від “Креатор-Буд” у Львові:  переваги комплексу

Житловий комплекс «Бетховен», який зводить у Львові компанія Креатор-Буд на вулиці Городницькій, 47- це лаконічний мистецький простір для людей, які цінують у побуті важливі деталі.

ЖК Бетховен – це 4 будинки 16-ти та 14-ти поверхів. Для створення ідеального житлового простору, архітектори та дизайнери продумали кожну деталь. Розвинута інфраструктура – піша доступність до центру міста – 15 хвилин, 5 хвилин – автомобілем. Поруч магазини, торгово-розважальні центри, школи та дитячі садки, великий підземний та гостьовий паркінги, передбачені місця для велосипедів та дитячих візочків. Всередині під’їздів встановлять два швидкісні ліфти: вантажний та пасажирський, облаштують просторі дизайнерські холи та коридори. Монолітно-каркасний тип будівництва. Поєднання керамоблоку та мінеральної вати забезпечить покращену теплопровідність, морозостійкість та шумоізоляцію. Автономна дахова котельня, подвір’я без авто, сучасний дитячий та спортивний майданчики, мистецькі простори та затишні відпочинкові куточки, це – ЖК«Бетховен». З частини панорамних вікон відкриватиметься вигляд на Високий замок та Старе місто. Неподалік запланований великий парк Квітки Цісик, побудована велика кількість торгових комплексів. Відділ продажу квартир працює поруч будівельного майданчика.

ЖК«Бетховен» – Симфонія щасливого життя!