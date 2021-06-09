Тернопільські випускники відсвяткували останній дзвоник на набережній ставу

Випускники Тернопільської школи-ліцею №6 відсвяткували останній дзвоник на набережній ставу в парку Шевченка. Цьогоріч навчання у школі завершив 61 учень, каже директор навчального закладу Олександр Остапчук.

За його словами, до святкування долучились також учні 9 і 10 класів. Остапчук каже, цьогоріч на останньому дзвонику випускники вперше малювали портрети своїх класних керівників. Також серед них розіграли футболку з іменами усіх вчителів, – її отримав випускник Віталій Поворозник.

“Любив усіх вчителів однаково, оскільки за ці роки ми стали як одна дружня родина. Я хочу їм подякувати, оскільки я вважаю, вони виховали хороших дітей”, – каже Поворозник.

Також під час останнього дзвоника трьом випускникам вручили поштові марки з їхнім зображенням. Ці марки дійсні на всій території України, розповів Олександр Остапчук. За його словами, такі марки виготовляють для випускників, які брали участь в олімпіадах та змаганнях. Одна із випускниць, яка сьогодні отримала марку, – Анастасія Собчак.

“Я отримала їх за номінацію “Гордість школи”, оскільки неодноразово брала участь у різних конкурсах та заходах. Хочу сказати, що вийшло дуже тепле і душевне свято. І погода нам сприяла, і усвідомлення того, що ми вже не школярі, хоча сумувати будемо дуже”, – розповіла Собчак.

Завершилося святкування прогулянкою випускників на теплоході.

За словами начальниці міського відділу освіти Ольги Похиляк, у Тернополі свято останнього дзвоника сьогодні відбулося в усіх школах – це 44 навчальні заклади. Випускний в місті відбудеться 2 липня. Суспільне