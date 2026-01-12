13:44 | 12.01.2026
Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Казимир Сичевський з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Сичевський Казимир Казимирович відійшов у вічність на 47-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Казимир вважався зниклим безвісти з 26 серпня 2025 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!

