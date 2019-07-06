Іванові Ковалику не байдуже: про що каже кандидат в депутати?

«Я, Іван Ковалик, я йду до Верховної Ради творити нову українську політику, тому що мені не байдуже!» – такі слова ми чуємо у відеозверненні кандидата в народні депутати по Тернопільському (№ 163) округу.

Ми з’ясували, що конкретно не байдуже потенційному депутатові Верховної Ради Іванові Ковалику:

1) боролись за вхід в Євросоюз ще до Революції Гідності

«Мені не було байдуже, коли Янукович буквально топтав гідність українців і лише готувався здати нашу державу Путіну. Вже тоді, ще до Революції Гідності, ми з однодумцями почали всеукраїнську кампанію «Євронаступ». Представнику Адміністрації Президента ми вручили більше 1000000 підписів, зібраних у підтримку інтеграції України з ЄС і проведення Єврореферендуму. Наш «Євронаступ» відкидав будь-яку орієнтацію на Москву та Митний Союз. Тобто ми бачили українське майбутнє тільки в сім’ї європейських країн».

2) самі обороняли Майдан від силовиків

«Мені було далеко не байдуже, коли розпочався Єромайдан, який далі переріс у Революцію Гідності. Тоді панувала повна невідомість, але ми зуміли створити Народну самооборону та самі захищали Майдан від силових структур Януковича. У той момент ніхто не знав, чим може закінчитися така «самодіяльність». Але за нами була правда і це додавало нам віри та впевненості».

3) Самооборона створила безпеку на вулицях Тернополя

«Мені не було байдуже, коли після Майдану в Тернополі повністю паралізувались міліція, прокуратура та інші силові структури. Тоді ми створили місцеву Самооборону, яка тут же взялася за територіальну безпеку нашого міста, налагодили щоденні патрулювання і буквально почали виконувати функції тодішньої міліції».

4) збирали допомогу українським бійцям, які воювали на Донбасі

«Мені було зовсім не байдуже, коли почалася війна, і українські хлопці воювали в гумових тапочках і металевих касках. Одразу з друзями організував дієвий волонтерський центр допомоги бійцям усіх підрозділів. Ми робили те, що й повинні були робити! В ті дні, коли кожна марно витрачена година могла коштувати людині життя, кожен допомагав чим міг. Я зустрів тисячі небайдужих тернополян, що підставляли один одному плече допомоги. Тоді ми навчилися довіряти один одному і працювати разом, що необхідно зберегти й надалі».

5) боролись проти російського впливу в наших ЗМІ та економіці

«Мені було не байдуже, коли у 2016-2017 роках влада не помічала насування російського реваншу. Організація «Вільні Люди» ще тоді, три роки тому, била на сполох і намагалася достукатись до Президента і до Генпрокурора України. Ми вимагали усунути вплив Російської Федерації на економіку нашої держави і, передусім, на засоби масової інформації. Адже через ці засоби впливу проросійські політики знову приходять до влади в країні і повертають нашу державу в лоно Московії. Але на жаль, замість боротьби із проросійськими силами була тільки імітація!

6) з правдою і довірою тернополян борюся за самодостатню Україну

«Не байдуже мені й сьогодні, коли на нашу країну дме вітер «змін». Українці хочуть і очікують миттєвих та кардинальних нововведень! Але хто ж їм ці зміни пропонує?! Люди, які все життя обманювали, чи ті, хто не має в душі й крихти українського! Політичне поле подає або невідомість, або реванш. Я вважаю, що це серйозні загрози та виклики, що сьогодні стоять перед нами. Тому я не стоятиму осторонь, бо хочу щоб люди могли вибрати собі проукраїнського представника в парламенті.

Я беру на себе відповідальність і боротимуся за українську мрію – сильної, вільної та самодостатньої держави!

Щоб досягти цього, в мене є досвід, знання, довіра моїх друзів і найголовніше – довіра тернополян!!!

Вірю, що тільки правдою ми доб’ємося змін!

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