Політика 

Поширення Росією неправдивої інформації на заходах ЮНЕСКО є грубим та неприпустимим порушенням усіх норм міжнародного права, – Нищук

Irena 0 View Прокоментуй!

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Вчора в Баку на 43 сесії Комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО членами української урядової делегації виявлено, що в межах роботи сесії російською делегацією поширюється спецвипуск вісника ЮНЕСКО, в якому український об’єкт всесвітньої спадщини Херсонес Таврійський поданий як об’єкт РФ.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Міністр культури України, № 5 у списку партії «Українська стратегія Гройсмана» Євген Нищук.

“Це є ГРУБИМ ТА НЕПРИПУСТИМИМ ПОРУШЕННЯМ усіх норм міжнародного права, резолюцій Генасамблеї ООН, виконради ЮНЕСКО, згідно з якими КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА! Це є відверта пряма заява про анексію, плювок в обличчя усієї міжнародної спільноти!” – написав Нищук.

Він закликав Міністерство закордонних справ України невідкладно відреагувати та підготувати відповідні ноти з вимогою припинити поширення неправдивої інформації на заходах ЮНЕСКО.

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