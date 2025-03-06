Корупція не пройде: ВАКС засудив чиновника Тернопільської ОВА до 8 років ув’язнення
06 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди. По це йдеться в повідомленн Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, з конфіскацією автомобіля «Toyota Avensis».
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що кримінальне провадження судом було розглянуто менше ніж за рік.
Як уже повідомлялось, у червні 2023 року заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації спільно з іншим заступником було викрито на проханні надати підприємцем 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів із товариством.
На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.