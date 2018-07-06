На Тернопільщині можемо провести вибори силами “Громадянської позиції”, – Анатолій Гриценко

Відомий український політик, колишній міністр оброни, можливий кандидат у Президенти Анатолій Гриценко днями відвідує обласні центри Західної України. Сьогодні він приїхав до Тернополя, де мав зустріч із місцевими журналістами. Говорив про політиків-опонентів, олігархів, стосунки з партіями-партнерами, окреслив план дій “Громадянської позиції” до і після прийдешніх виборів, а також, що зробить передусім, якщо його оберуть Президентом. За останніми опитуваннями, Гриценко на другому місці серед кандидатів на пост глави держави.

Публічна пропозиція

А. Гриценко розпочав прес-конференцію у Тернополі із публічного запрошення Юлії Тимошенко виступити з ним у прямому телеефірі на публічних дебатах.

– Юлія Тимошенко публічно озвучила ідею обмеження повноважень всенародно обраного Президента – це внесення конституційних змін для перетворення України на парламентську республіку з ключовою роллю канцлера чи канцлерші як власне глави держави з опорою на парламент, – зазначив А. Гриценко. – Моя позиція протилежна, послідовно, ще з 2009р., вважаю, що саме всенародно обраний з найвищим рівнем легітимності Президент України має бути главою держави. На нинішньому етапі категорично неприйнятно обмежувати повноваження і як верховного командувача, і як ключової фігури в дипломатії для пошуку миру, боротьби з корупцією, яка паралізує всю державну машину. Переконаний, що цій ідеї буде аплодувати весь олігархат, щоб через свої фракції обирати канцлера і далі керувати країною. Пропоную Юлії Тимошенко прямі публічні дебати в прямому ефірі для обговорення конституційних змін. Бо це не те, що може бути вирішено “мєждусобойчікамі” у переговорах різних політичних сил, це – те, що повинні зрозуміти, усвідомити і прийняти рішення люди – десятки мільйонів громадян України. Сподіваюся, що попри обмеження влади, знайдеться телеканал, який надасть нам можливість провести ці дебати. Буду чекати відповіді від Юлії Тимошенко.

Курс – на пост Президента

Анатолій Гриценко розповів про три напрями, в яких треба належним чином працювати, аби країна мала майбутнє.

– Нам треба підвищити рівень відповідальності влади, – сказав політик. – Зробити так, щоб навіть якщо люди помилилися у своєму виборі і влада працює неефективно, щоб таку владу можна було ставити в рамки. У разі обрання мене на пост Президента, у першому ж пакеті буде внесено ряд ключових законодавчих ініціатив, які дозволять забезпечити механізми впливу на владу і відсторонення тих, хто виходить за межі Конституції, і навпаки, заходить на межу відповідальності за кримінальні порушення. Перший – це законопроект, який детально випише процедуру імпічменту Президента. Мій базовий принцип у житті: “починай з себе”, тому для новообраного і для всіх наступних президентів треба, щоб була чітко виписана процедура їх відсторонення від влади, коли вони вчиняють кримінальні злочини чи виходять за межі Конституції, зраджують інтересам держави. Коли Президент почне впровадження механізмів відповідальності з себе, тоді буде проголосовано і скасування депутатської недоторканності і багато інших законопроектів, які підвищують відповідальність влади.

Другим Анатолій Гриценко обіцяє підписати закон, який негайно позбавлятиме народних депутатів мандатів у випадку, якщо хоча б один раз проголосують за когось іншого.

– Оті “піаністи”, які тиснуть на кнопки, коли напівпустий зал, – це порушення прямої норми Конституції про особисте голосування, – сказав політик. – Це змусить кожного приймати рішення самостійно, це змусить інших, хто не ходить в зал, ходити туди і працювати.

Третій закон, який пропонує Гриценко в обов’язковому порядку – відповідальність народних депутатів за присутність на робочому місці.

– Депутати повинні представляти інтереси українського народу, своєї громади, а не вирішувати в робочий час особисті, бізнесові і корпоративні питання, – коментує свою пропозицію Гриценко. – Якщо депутат пропустив 10% засідань, його слід позбавляти мандата. Навіть ті депутати, які хворіють тривалий час й не можуть бути присутніми в Раді, їх так само треба позбавляти депутатського мандату. Захворіти може будь-хто, але країна не може втрачати від того, що інтереси обранців в парламенті “зависають”. Таким чином ми підвищуємо відповідальність депутатів за роботу, їхнє особисте голосування. Тоді не будуть лізти в парламент представники крупного бізнесу, натомість там будуть юристи, економісти, державницькі люди.

Геометрія корупції

Загалом під час зустрічі Анатолій Гриценко відзначився критичними коментарями про діючу українську владу та Президента України:

– Навіть у найбільш тяжкі часи попередніх Президентів, включаючи режим Януковича, ніколи так відверто на всіх міжнародних зустрічах зневажливо не говорили про Україну. Зараз на всіх зустрічах міжнародного характеру звучить слово “корупція”. Це принижує вже не тільки Порошенка і його владу, а всю країну. Боротися з корупцією – ключове завдання нової влади. Повірте, ще навіть до моєї інавгурації піраміда “Корупція” перетвориться на трапецію, а потім схлопнеться до площини. Мені та моїй команді носити не треба буде нічого.

Хто в команді

Гриценко впевнений, що наразі в Україні забагато політичних партій, створювати нові – безвідповідально, натомість потрібно об`єднатися навколо уже існуючої.

– Процес об’єднання політичних сил ми почали ще на початку березня 2017р., ми ще тоді пропонували об’єднання аж до злиття в одну єдину партію на основі найсильнішої, яку поважають люди. Цей процес почав давати результати: у травні цього року політична сила “Альтернатива” увійшла до складу “Громадянської позиції”. Із нашими партійними квитками представники “Альтернативи” зараз є в Херсоні, Сєверодонецьку, Харкові, Хмельницькому. Зі збереженням партійної суб’єктності, але поряд з нами в одну команду увійшла партія “Народний контроль”, яку очолює Дмитро Добродомов. Переговори тривають з іншими: ведемо консультації із «Самопоміччю» Андрія Садового, «Європейською партією» (голова Микола Катеринчук), “Демальянсом” (співголови Василь Гацько та Світлана Заліщук), “Силою Людей” (Віталій Ковтун), Громадським рухом “Хвиля” (Віктор Чумак). Ми в контактах, хоч це не можна назвати переговорами, із Святославом Вакарчуком, до якого ставлюся з великою повагою, у нас давні відносини понад 10 років, час від часу звіряємо з ним годинники.

Розповів у Тернополі Анатолій Гриценко і про те, хто фінансуватиме виборчу кампанію “Громадянської позиції”:

– По підтримці наших підходів, ідей відчуваю, що в нас будуть гроші на виборчу кампанію – прозорі, зрозумілі. Це буде не олігархат, а середній+ бізнес, який справді хоче працювати і жити в цій країні, і це надихає. Штаби плануємо розгорнути у вересні, зараз іде підготовча робота. На Тернопільщині можемо провести виборчу кампанію силами “Громадянської позиції”, так само у Київській, Івано-Франківській областях, на Волині на 90%. Але є ряд областей, де це набагато складніше, там керуватимуть штабами представники не “Громадянської позиції”, а наприклад “Народного контролю” чи колишньої “Альтернативи”, або хтось іще з нашого переговорного процесу.