Тернопільська бібліотека проводить для дітей безкоштовні заняття з англійської мови

Інтерактивні заняття англійської мови для дітей 6-8 років у Тернопільська обласна біблiотека для молоді ТОБМ

Запрошуємо дітей приєднуватися до безкоштовних занять щосереди о 15:00. Заняття є видом неформальної освіти, які дитина може відвідувати додатково поза межами школи для покращення знань.

🔹 У планах на січень-лютий вивчати такі теми: кольори, фрукти, шкільне приладдя 📒✂️✏️, складання речень про них 📝 у теперішньому часі. Кожна дитина має робочий зошит, де пише слова декілька разів для кращого запам’ятовування, виконує домашні завдання тощо.

🔹 Обов’язкова вимога: наявність читацького квитка бібліотеки, який коштує 10 грн. для дітей до 10 років.