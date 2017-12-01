Що викликало революцію мамів у Тернополі

Сьогодні під стіни Тернопільської міської ради прийшли понад дві сотні батьків дошкільнят, яких з нового року чекає нововведення. Для тих, хто не зареєстрований в обласному центрі, плата за садочки може скласти 1215 гривень плюс харчування.

Сотні сімей, які зареєстровані у навколишніх селах або в інших районах області й обласних центрах, цього місяця чекав сюрприз. Керівники ДНЗ обласного центру оголосили батькам без тернопільської реєстрації, що з нового року ті змушені платити за місяць перебування дитини у садочку 1215 гривень (22 грн. за день харчування сплачується окремо від цієї суми, тобто +440 грн.), якщо голови територіальних громад, в яких прописані діти, не укладуть з Тернопільською міською радою угоди про міжбюджетні трансферти. У документі йдеться також про те, що в умовах децентралізації «гроші ходять за дитиною», тобто кожен орган самоврядування повинен забезпечувати здобуття дитиною дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти своїх дітей та фінансувати цей процес.

Деякі з батьків звернулися у свої територіальні громади. Дехто із голів відповів, що село не в змозі оплатити перебування всіх дітей у садочку (в окремих випадках фінансове навантаження на сільський бюджет становитиме його третину), в інших містах представники місцевого самоврядування, почувши про тернопільське ноу-хау, робили тільки «круглі очі», адже прецедентів в Україні нема.

Спротив у матусь викликала й сума, адже ніхто не міг пояснити, за які блага у тернопільських садочках потрібно сплачувати непідйомних 1215 грн.? Здавалось би, за свою нетернопільську прописку вони платять сповна – 22 грн. на день за харчування, замість 14 грн., які оплачують тернополяни. Згадують батьки й про ремонти та інші матеріальні блага, на які роками здавали гроші у садочки.

30 листопада понад 200 батьків, які зіштовхнулись із проблемою, самоорганізувались у соцмережах і прийшли на сесію Тернопільської міської ради із вимогою не ділити дітей на своїх і чужих, адже вони офіційно працюють у Тернополі, а отже, є платниками податків у бюджет обласного центру. Батьки підготували звернення із понад 2-ма сотнями підписів, в якому закликають депутатів Тернопільської міської ради скасувати окремі положення рішення Тернопільської міської ради № 7/14/19 «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» від 24 лютого 2017 року, що набуло чинності з 01 липня 2017 року.

«Ми не заперечуємо проти необхідності передання частини коштів із громад, де ми зареєстровані (прописані) у Тернопільську громаду для фінансування навчання наших дітей. Серед нас є батьки, які приїхали з інших обласних центрів, керівники яких не підозрюють про прийняте Тернопільською міськрадою рішення. Вони не розуміють за що і кому мають оплачувати. Ми обурені, що обов’язок такої плати сьогодні покладають саме на нас, через те, що чиновники не змогли своєчасно домовитися між собою», – йдеться у зверненні.

Звернення від 16-ти сільських голів Тернопільського району зачитав на сесії сільський голова Гаїв Шевченківських Богдан Брич. Рішення Тернопільської міської ради № 7/14/19 від 24 лютого 2017 року вони вважають неконституційним і незаконним.

Жодних аргументів не мало управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Його очільниця Ольга Похиляк так і не дійшла до трибуни, зате заручилась групою підтримки у вигляді співробітниць свого управління та ДНЗ міста Тернополя, які під час сесії неодноразово намагались «поставити на місце» батьків, що прийшли відстоювати свої права, мотивуючи це необізнаністю останніх.

Питання викликало на сесії чималу дискусію серед депутатів різних фракцій, які були єдині в одному: проблема надто складна і не батьки повинні бути заручниками недосконалого законодавства чи політичних ігор місцевих рад.

– Є на сьогоднішній день діюче законодавство, яке поставило в тому числі Тернопіль заручником ситуації. Він передбачає, що «гроші йдуть за дитиною» тільки в школах, стосовно дошкільної і позашкільної освіти, це завжди було витратами виключно міського бюджету. Райони на це завжди отримували кошти з бюджету, вони в них є закладені. В умовах фінансової децентралізації передбачено, що міста і ОТГ зобов’язані або самі збудувати садочки, спортивні, художні, музичні школи, або зі свого бюджету фінансувати їх на інші міста, – прокоментував ситуацію після сесії міський голова Тернополя Сергій Надал.

Коли журналісти намагались поставити запитання, Сергій Віталійович вже менш терпляче відповів:

– Ще раз вам наголошую: моє завдання, так само як і депутатів міської ради, забезпечити повноцінне функціонування міста Тернополя і жителів міста Тернополя. І тому я це буду робити в першу чергу. І тернополян сьогодні цікавить, щоб їхні діти були в першу чергу в садочку, а не стояли в черзі, а садочки були забезпечені ремонтами. Вибачте, але в таких умовах ми живем.

Перевівши проблему на райдержадміністрацію, міський голова Тернополя зітхнув з полегшенням, але проблема не зникла. Тепер батьки «нетернопільських» дітей оббиватимуть пороги органів місцевого самоврядування у місцях своєї реєстрації, щоб домогтися укладення угод про міжбюджетні трансферти.

У кожної з цих сімей – своя історія. Через те, що чиновники не змогли домовитися, комусь із них доведеться забрати дитину з садочка і звільнитися з роботи, комусь залишати з нянькою, бо це дешевше, комусь водити з собою на роботу, комусь віддавати до батьків у село. Тішить одне: поки депутати різних рівнів удосконалюють недолугі закони і шукають рішення проблем, які самі створили, доведені до відчаю люди продовжують об’єднуватися і будувати громадянське суспільство.

Адріана Білецька