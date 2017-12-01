Репертуар вистав у Тернопільському драмтеатрі на грудень

Початок вечірніх вистав о 19:00 год. Початок вистав для дітей о 13.00 год. Квитки – у касі Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.
Репертуар на грудень 2017 р.
|
3
неділя
|
Мала сцена
«Рятуйте, мене женять!»
комедія 60+
Тривалість – 1 год 30 хв
|
К. Крьоц
|
6
середа
|
«Сорочинський ярмарок»
музична комедія
Тривалість – 1 год 30 хв
|
В. Жила
за
мотивами
М. Гоголя
|
7
четвер
|
Прем’єра
«Гормон кохання,
або Тестостерон»
занадто відверта комедія 18+
Тривалість – 2 год 20 хв
|
А. Сарамоновіч
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9
субота
|
«Летюча миша»
музична комедія
Тривалість – 2 год 20 хв
|
за
однойменною
оперетою
Й. Штрауса
|
10
неділя
|
«Сорочинський ярмарок»
музична комедія
Тривалість – 2 год 20 хв
|
В. Жила
за мотивами
М. Гоголя
|
13
середа
|
Прем’єра
«Гормон кохання,
або Тестостерон»
занадто відверта комедія 18+
Тривалість – 2 год 20 хв
|
А. Сарамоновіч
|
14
четвер
|
«Медовий місяць на всі сто»
комедія
Тривалість – 2 год 20 хв
|
Р. Куні
|
17
неділя
|
З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ
ЗАСЛУЖЕНОЇ АРТИСТКИ УКРАЇНИ
МАРІЇ ГОНТИ
«Кохання січового
стрільця»
музична комедія
Тривалість – 2 год 20 хв
|
лібрето
Я. Барнича
|
24
неділя
|
«Ніч перед Різдвом»
музична комедія
Тривалість – 2 год 10 хв
|
М. Гоголь
сценічна
редакція
В. Жили
|
25
понеділок
|
«Ніч перед Різдвом»
музична комедія
Тривалість – 2 год 10 хв
|
М. Гоголь
сценічна
редакція
В. Жили
Для дітей
|
10
неділя
|
«Рукавичка»
казка
Тривалість -1 год
|
українська
народна
казка
|
з
17
грудня
2017 р.
по
4
січня
2018 р.
неділя
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Новорічне дійство у фойє театру
«Пригоди в Країні Морозива»
Прем’єра
«Кришталева туфелька»
музична казка
початок об 11.00, 14.00
|
Г. Усач
за
мотивами
казки
Ш. Перро
«Попелюшка»