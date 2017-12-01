Новини Тернополя 

Репертуар вистав у Тернопільському драмтеатрі на грудень

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Початок вечірніх вистав о 19:00 год. Початок вистав для дітей о 13.00 год. Квитки – у касі Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Репертуар на грудень 2017 р.

3
неділя

Мала сцена
«Рятуйте, мене женять!»
комедія 60+
Тривалість – 1 год 30 хв

К. Крьоц

6
середа

«Сорочинський ярмарок»
музична комедія
Тривалість – 1 год 30 хв

В. Жила
за
мотивами
М. Гоголя

7
четвер

Прем’єра
«Гормон кохання,
або Тестостерон»
занадто відверта комедія 18+
Тривалість – 2 год 20 хв

А. Сарамоновіч

9
субота

«Летюча миша»
музична комедія
Тривалість – 2 год 20 хв

за
однойменною
оперетою
Й. Штрауса

10
неділя

«Сорочинський ярмарок»
музична комедія
Тривалість – 2 год 20 хв

В. Жила
за мотивами
М. Гоголя

13
середа

Прем’єра
«Гормон кохання,
або Тестостерон»
занадто відверта комедія 18+
Тривалість – 2 год 20 хв

А. Сарамоновіч

14
четвер

«Медовий місяць на всі сто»
комедія
Тривалість – 2 год 20 хв

Р. Куні

17
неділя

З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ
ЗАСЛУЖЕНОЇ АРТИСТКИ УКРАЇНИ
МАРІЇ ГОНТИ
«Кохання січового
стрільця»
музична комедія
Тривалість – 2 год 20 хв

лібрето
Я. Барнича

24
неділя

«Ніч перед Різдвом»
музична комедія
Тривалість – 2 год 10 хв

М. Гоголь
сценічна
редакція
В. Жили

25
понеділок

«Ніч перед Різдвом»
музична комедія
Тривалість – 2 год 10 хв

М. Гоголь
сценічна
редакція
В. Жили

Для дітей

10
неділя

«Рукавичка»
казка
Тривалість -1 год

українська
народна
казка

з
17
грудня
2017 р.
по
4
січня
2018 р.
неділя

Новорічне дійство у фойє театру
«Пригоди в Країні Морозива»
Прем’єра
«Кришталева туфелька»

музична казка
початок об 11.00, 14.00

Г. Усач
за
мотивами
казки
Ш. Перро
«Попелюшка»

 

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