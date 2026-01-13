Новий календар щеплень-2026: як на Тернопільщині захищатимуть дітей та дорослих

З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Головні новації — запровадження безоплатної вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), перехід на сучасні комбіновані препарати та уточнення графіків імунізації. Про те, чому ці зміни є логічними й очікуваними, що саме зміниться для батьків і дітей та як новий календар відповідає європейським підходам — розповідає головна державна санітарна лікарка Тернопільщини, генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук.

Оксано Тимофіївно, з початку 2026 року Україна перейшла на оновлений графік вакцинації. Чому виникла потреба змінювати систему, яка працювала роками

Оксана Чайчук: Світ не стоїть на місці, і медицина повинна розвиватися відповідно до викликів часу. Оновлення календаря щеплень — це плановий і цілком зрозумілий процес. Більшість країн світу періодично переглядають свої підходи до імунізації, зважаючи на нові наукові дані, епідемічну ситуацію та рекомендації міжнародних організацій, зокрема ВООЗ.

Головна мета цих змін — гармонізація нашого календаря з європейськими стандартами. Тепер замість 10 інфекцій держава гарантує безоплатний захист від 11 хвороб. Проте оновлення — це не лише нова вакцина. На рівні Міністерства охорони здоров’я та експертних груп було переглянуто графіки введення вже існуючих препаратів. Це зроблено для того, щоб імунна відповідь дитини формувалася у найкоротші терміни та була максимально потужною саме в періоди найвищої вразливості організму.

Одним із пріоритетів нового календаря є ширше використання комбінованих вакцин. Поясніть, будь ласка, що це за препарати та які переваги вони дають дітям і батькам

Оксана Чайчук: Комбіновані вакцини — це сучасні препарати, які дозволяють захистити дитину від кількох інфекцій одночасно (наприклад, «5 в 1» або «6 в 1») за допомогою всього одного уколу. Чому вони кращі?

По-перше, це суттєве зменшення стресу для малюка та батьків: замість трьох-чотирьох ін’єкцій дитина отримує лише одну.По-друге, це зменшення візитів до медичного закладу, що особливо актуально в періоди підвищеної захворюваності на ГРВІ.І по-третє, це менше додаткових компонентів, що потрапляють в організм, при збереженні високої ефективності.Це саме той шлях, яким давно йде Європа, і тепер він стає стандартом для нас.

Найбільш очікуваною зміною стало включення до календаря щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Чому держава вирішила зробити цю вакцину безоплатною саме зараз

Оксана Чайчук: Це справді історичний крок. ВПЛ є головною причиною розвитку раку шийки матки — хвороби, яка щороку забирає життя тисяч українських жінок. Раніше батьки мали купувати цю вакцину в приватних клініках за власний кошт, що було доступно не всім. Тепер вона включена до переліку гарантованих державою, тобто є повністю безоплатною. Це свідчить про перехід нашої медицини до ефективної профілактики онкологічних захворювань.

Якщо говорити про практичну сторону: хто саме має право на безоплатну імунізацію проти ВПЛ, яку вікову категорію обрано та яка якість препаратів, що постачаються в область

Оксана Чайчук: Згідно з оновленим календарем, право на безоплатну вакцинацію мають дівчата віком 12–13 років. Вибір віку не випадковий: вакцинація найбільш ефективна до першого контакту з вірусом (тобто до початку статевого життя), коли імунна відповідь організму є найсильнішою.

Щодо якості, то для Тернопільщини, як і для всієї України, закуповується сучасна 9-валентна вакцина. Це «золотий стандарт» у світі, оскільки вона захищає від дев’яти найбільш небезпечних та онкогенних типів вірусу. Ці препарати роками успішно використовуються в ЄС та США, де вже зафіксовано суттєве зниження рівня захворюваності на рак.

Багато батьків помітили, що змінився вік для ревакцинації проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Раніше другу дозу робили у 6 років, а тепер у 4. Чим зумовлене таке рішення

Оксана Чайчук: Це рішення базується на аналізі епідемічної ситуації. Ми бачимо, що ризики спалахів кору зростають серед дітей саме дошкільного віку. Перенесення ревакцинації з 6-ти на 4 роки дозволяє сформувати надійний імунітет раніше — ще до того, як дитина піде до великих колективів.

Оновлення торкнулися і щеплення БЦЖ (проти туберкульозу). Чому важливо вакцинувати немовлят саме у першу добу

Оксана Чайчук: Тепер щеплення БЦЖ проводиться у перші 24 години життя, а не на 3–5 добу. Це дозволяє забезпечити захист малюка в найбільш критичний період і гарантує, що дитина випишеться з пологового будинку вже захищеною. Це загальноєвропейська практика.

Важливий блок змін стосується поліомієліту. Україна остаточно відмовилася від “крапель”

Оксана Чайчук: Так, ми повністю перейшли на використання інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ — ін'єкції). Тепер усі дози (у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років) вводяться лише у вигляді уколів. Це повністю виключає навіть мінімальний ризик виникнення вакциноасоційованого паралічу та відповідає глобальній стратегії ліквідації цієї хвороби.

Оксано Тимофіївно, чи достатньо зараз вакцин у медичних закладах Тернопільщини, щоб забезпечити цей новий графік

Оксана Чайчук: Наш Центр повністю контролює логістику вакцин у межах області. Усі препарати, закуплені державним коштом, уже перебувають на складах і планово розподіляються між громадами. Батькам достатньо звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра.