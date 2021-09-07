Жахлива трагедія сталася на Тернопільщині. Родина потребує допомоги

Жахлива трагедія сталася в селі Забойки Підгороднянської об’єднаної територіальної громади Тернопільського району.

2 вересня внаслідок пожежі згоріло помешкання родини Карпа/Савків. Будинок відновленню не підлягає, родина тимчасово проживає в гаражі.

Прохання до всіх мешканців громади — не залишаймося осторонь!

Людям потрібна фінансова допомога, речі домашнього вжитку, одяг і взуття. Зокрема хлопчаче взуття 35 і 38 розміру та одяг на зріст 136 та 154 см, жіноче взуття 36 розміру.

Більше інформації можна дізнатися у старости села Христини Василівни за телефоном 097 759 32 55.

Кошти можна перерахувати на картку 5168 1801 0009 8919, Савків Галина.