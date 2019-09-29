Під стінами Збаразького замку гриміли гармати
29 вересня під стінами Збаразького замку гриміли гармати, лунали постріли мушкетів та було чути дзвін шабель.
370 років тому тут відбувались запеклі бої та облога замку – козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького виборювали незалежність!-
Сьогодні, в рамках проекту “Малі міста – великі враження” ми спробували відтворити ці пам’ятні події, – ділиться враженнями мер міста Роман Полікровський.
Особливими гостями були надзвичайні і неймовірні учасники Хору ім. Григорія Верьовки, які своїм унікальним співом заставили тремтіти серця кількатисячної аудиторії та стіни древнього замку.
- Дякую усім учасникам битви – хлопці і дівчата, ви усі великі молодці. Прошу вибачення за можливі незручності, помилки, недопрацювання – ми насправді старались! Розумію, що певне, не дотягнули до рівня “голівуду”, але наступного разу постараємось краще, – обіцяє мер.