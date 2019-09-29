29 вересня під стінами Збаразького замку гриміли гармати, лунали постріли мушкетів та було чути дзвін шабель.

370 років тому тут відбувались запеклі бої та облога замку – козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького виборювали незалежність!-

Сьогодні, в рамках проекту “Малі міста – великі враження” ми спробували відтворити ці пам’ятні події, – ділиться враженнями мер міста Роман Полікровський.



Особливими гостями були надзвичайні і неймовірні учасники Хору ім. Григорія Верьовки, які своїм унікальним співом заставили тремтіти серця кількатисячної аудиторії та стіни древнього замку.

Дякую усім учасникам битви – хлопці і дівчата, ви усі великі молодці. Прошу вибачення за можливі незручності, помилки, недопрацювання – ми насправді старались! Розумію, що певне, не дотягнули до рівня “голівуду”, але наступного разу постараємось краще, – обіцяє мер.