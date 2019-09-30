“Гарячу точку” у Тернополі… шипували

28 вересня активісти Національних Дружин провели «шипування» дерев по вул.Крушельницької у Тернополі. Цю зелену ділянку мають намір забудувати.

Замість того щоб виділити приміщення з тих які є в комунальному користуванні влада знищує зелені зони міста, – кажуть активісти.

За інформацію Демальянсу, 0.15 га зелених насаджень у центрі Тернополя, планує знищити команда мера. Саме тому там планують збудувати будівлю апеляційного суду.

І байдуже їм, що лінія забудови вулиці знаходиться далеко за межами ділянки по фасадах багатоповерхівок, а ці зелені насадження є обов’язковою частиною вул. С. Крушельницької і відіграють захисну роль до житлової забудови, захищаючи її від шуму, пилу та вихлопів магістральної вулиці. Це озеленення є залишком запланованої системи безперервного озеленення міста, яке мало поєднувати колишній міський парк Т.Г. Шевченка з парком «Національного Відродження» через вул. Галицька. На жаль за 8 років влади цього мера система безперервного озеленення міста повністю знищена. І це саме вона якісно відрізняла Тернопіль від більшості міст, вона є обов’язковою не тільки згідно державних норм, а й згідно прийнятих рішень та програм Тернопільської міської ради. Але чи це вперше команді Надала із своєю свободівською “бригадою” в міській раді говорити одне, а робити протилежне.

Тож чи знищать і цю площу зелених насаджень залежить тільки від згуртованості самих тернополян і рішучості їх дій.