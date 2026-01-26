Четверо людей загинули в пожежах на Тернопільщині

Три пожежі з летальними наслідками впродовж 23-24 січня зареєстрували на Тернопільщині працівники поліції. За всіма фактами правоохоронці відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.



У п’ятницю, 23 січня о 9:13, на спецлінію поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що через несправність саморобного електричного приладу для обігріву в одному із сіл Золотниківської територіальної громади виникла пожежа. У будинку загорілася кімната. Після локалізації вогню рятувальники виявили тіла загиблих – подружжя пенсіонерів 1964 та 1959 років народження. На місці події працювала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції.



Ще одна пожежа трапилася того ж вечора близько 19:00 в селі Милівці Чортківського району. У результаті нещастя загинула 86-річна власниця будинку. Експерти припускають, що причина загорання – коротке замикання електропроводки.



Несправне пічне опалення – попередня причина нещасного випадку з летальними наслідками, яке зареєстрували працівники поліції у Романовому Селі. Під час пожежі у житловому будинку, яка виникла 24 січня близько 23:30, загинула господарка 1971 року народження.



Слідчі спільно з експертами служби надзвичайних ситуацій встановлюють остаточні причини всіх нещасть.



Правоохоронці та рятувальники вкотре закликають жителів області не нехтувати правилами пожежної безпеки. Саморобні електрообігрівачі, несправна електропроводка та пічне опалення можуть стати смертельною загрозою, особливо у холодну пору року. Фахівці радять регулярно перевіряти стан електромереж і опалювальних приладів, не залишати їх без нагляду та негайно реагувати на найменші ознаки несправності. Пам’ятайте: уважність і дотримання елементарних правил можуть врятувати життя.



