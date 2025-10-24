Чортків заощадив понад 3 мільйони гривень завдяки сонячним панелям

Чортківська громада продовжує активно розвивати зелені технології та відновлювані джерела енергії. Завдяки встановленим сонячним електростанціям, міські та комунальні об’єкти змогли згенерувати понад 345 000 кВт•год чистої енергії, що дозволило заощадити понад 3,2 мільйони гривень для місцевого бюджету станом на 1 жовтня 2025 року.

Сонце працює на Чортків

Серед об’єктів, які живляться від сонячної енергії, варто зазначити:

Чортківська центральна міська лікарня — 55 563 кВт•год;

Соціально-житловий комплекс «Чортків єднає» — 20 280 кВт•год;

Центр для дітей з інвалідністю «Дорога в життя» — 2 218 кВт•год;

Центр первинної медико-санітарної допомоги — 4 716 кВт•год;

Чортківський водоканал : Насосна станція «Хлораторна» — 15 923 кВт•год; Очисні споруди та 2 водозабори Чортківського водоканалу (працюють з червня поточного року) — 236 780 кВт•год; Водозабір «Білокамінна» — 3 570 кВт•год; Насосна станція Чортківського водоканалу у смт Заводське — 6 500 кВт•год.



Екологія, економія та незалежність

Сонячні електростанції не лише забезпечують громаду чистою енергією, але й дозволяють зменшити витрати на електропостачання. Завдяки цьому Чортків робить важливий крок у відновлюваній енергетиці, сприяючи розвитку міста та громади в цілому. Це також дає можливість знизити викиди CO2 та забезпечити енергетичну незалежність.

Чортків впевнено рухається до зеленого майбутнього, де екологія і економія йдуть пліч-о-пліч.