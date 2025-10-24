Сім років без прав і п’яний за кермом: на Тернопільщині водій збив жінку та втік

23 жовтня 2025 року у Лановецькій територіальній громаді сталося резонансне ДТП. Жінка 1957 року народження потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2101, водій якого залишив місце події, не надавши постраждалій допомоги. Інцидент стався близько 12:00 в селі Влащинці. Про це на спецлінію “102” повідомили працівники однієї з клінік Кременецького району.

Затримано порушника

Поліцейські оперативно встановили особу водія — ним виявився 37-річний житель району. Виявилося, що чоловіка позбавили прав керування транспортними засобами на 5 років у 2024 році. Однак це не зупинило порушника, і він сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки газоаналізатором «Драгер» виявилося, що в крові водія — 2.0 проміле алкоголю.

Інкриміновані статті

Затриманому інкримінують кілька статей Кримінального кодексу України:

Частина 1 статті 286-1 (порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння);

Стаття 135 (залишення в небезпеці).

Порушник затриманий

Наразі 37-річного чоловіка затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та причини, що призвели до травмування жінки.