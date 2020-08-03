Чотирнадцять золотих та три срібні медалі отримали випускники Чорткова (Фоторепортаж)

Надвечір п’ятниці на площі Героїв Євромайдану в Чорткові відбулося хвилююче прощання із школою – випускний бал для учнів 11-их класів шкіл міста.

За сумлінне навчання та високі здобутки золотими медалями нагородили:

✔️Христину Білу (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Аліну Величко (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Анну Грабовецьку (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Марію Грабовецьку(Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Софію Мельничук (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Марію Мирончук (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Соломію Петрів (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Юрія Сорокопуда (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Олега Харюка (Чортківська гімназія імені М. Шашкевича)

✔️Олега Кутрика (Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

✔️Тетяну Боцян (Чортківська СШІ №3)

✔️Камілу Ланюш (Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №5)

✔️Діану Нагірну (Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №6)

✔️Вікторію Волинець (Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №7)

Срібні медалі отримали:

✔️Катерина Лемішко (Чортківська гімназія ім. М. Шашкевича)

✔️Олег Махно (Чортківська СШІ №3)

✔️Тетяна Малуна (Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №7)

Із привітальним словом виступила одна із кращих учениць міста Каміла Ланюш: “Не можу не погодитися із словами видатної Ліни Костенко: «І кожен фініш – це, по суті, старт». Сьогодні ми стоїмо на порозі нового і захоплюючого виру – дорослого і самостійного життя. Хочу побажати усім нам мужності та стійкості на шляху до здійснення мрій.

Від імені усіх випускників дякую владі, яка підтримала нас і батьків, і таки дозволила проведення випускного вечору. Саме завдяки вам ми змогли відчути всю радість та трепет прощання зі школою. Через карантин наші останні місяці навчання були напруженими та важкими, але ми це зробили і з гордістю завершили цей етап нашого життя».

Випускний вечір традиційно завершився виконанням ніжного та граційного вальсу.