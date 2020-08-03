У Тернополі 21-річний водій на підпитку “поцілував” стовп

Суботній ранок тернопільських патрульних розпочався із повідомлення про автопригоду, – про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

Повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на вулиці Текстильній, надійшло інспекторам у суботу, 1 серпня, близько 7 години ранку.

За попередніми даними, 21-річний водій ВАЗу, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на електроопору i дорожні знаки. Кермувальник та двоє його пасажирів отримали незначні тілесні ушкодження.

При спілкуванні з водієм, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова, виражене тремтіння пальців рук.

На пропозицію пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння водій відмовився в категоричній формі. На 21-річного тернополянина інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу, аби встановити усі деталі інциденту.