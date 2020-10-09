Судові перли у Тернополі: злочинець висновки судової медекспертизи назвав “плодами отруйного дерева”

Засуджений за тяжкий злочин в апеляції назвав “плодами отруйного дерева” висновки судової медекспертизи.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу Тараса Ч. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 20 березня 2020 року

Як встановлено місцевим судом, пізно ввечері, 18 лютого 2017 року, неодноразово судимий 23-річний Тарас Ч., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та знаючи, що потерпілий 53-річний К. займається реалізацією спиртових сумішей та один проживає у приміщенні сауни, що у м. Кременець, через незачинені двері проник усередину приміщення та умисно наніс потерпілому численні удари руками та ногами, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий невдовзі помер.

Продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений відкрито заволодів майном потерпілого, а саме забрав мобільний телефон і 12 л спиртової суміші, спричинивши К. матеріальну шкоду майже на 680 грн.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Тараса Ч. визнано винним за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч.4 ст. 187 КК України (розбій, тобто, напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, із проникненням у інше приміщення та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) і засуджено до 12 років позбавлення волі.

Санкція ч.2 ст. 121 КК України передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років ; ч.4 ст. 187 КК України – від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Не погодившись із таким рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу та просив вирок місцевим суду скасувати та, дослідивши наявні у справи докази, визнати їх неналежним.

Заслухавши суддю — доповідача, доводи прокурора, пояснення обвинуваченого та його захисника, ретельно перевіривши матеріали справи, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду дійшла висновку, що суд першої інстанції детально проаналізував усі наявні докази, дав їм належну правову оцінку та дійшов правильного висновку щодо кваліфікації винуватості Тараса Ч., поза розумним сумнівом. Твердження обвинуваченого, що він лише забрав у вже непритомного потерпілого телефон і сумку повністю спростовуються висновками судово-медичних експертиз. Також допитаний в суді першої інстанції експерт пояснив механізм попадання крові потерпілого на одяг та взуття обвинуваченого, характер якого свідчить про бійку між ними. Крім того, колишня дружина потерпілого наголосила, що чоловік внаслідок трьох перенесених інсультів не міг чинити опір.

Зважаючи на наведене, колегія суддів прийшла до висновку, що наведені стороною захисту доводи є надуманими та безпідставними, а тому апеляційну скаргу обвинуваченого слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.

Довідка: доктрина плодів отруйного дерева (Fruit of the Poisonous Tree) з’явилася у США та по суті є такою, що розширює правило виключення, за яким доказ є недопустимим в суді, якщо він був отриманий завдяки доказам, отриманим незаконним шляхом, – повідомляє п ресслужба Тернопільського апеляційного суду.