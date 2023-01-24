Тернопільські слідчі повідомили про підозру в держзраді чоловіку, що воював на боці «ДНР»

Дільничному інспектору окупаційної «народної міліції» на Харківщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, заочно повідомлено жителю м. Ізюм про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний 6 травня 2022 року добровільно вступив до незаконного правоохоронного органу – «народной милиции города Изюм», створеного на тимчасово окупованій території Харківської області.

На посаді дільничного інспектора він здійснював поквартирний обхід будинків та перепис населення у місті Ізюм, перевірку документів й виявлення громадян України, які не підтримували країну – агресора та виконував інші злочинні завдання окупаційної влади.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.