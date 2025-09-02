«Хочу допомогти ЗСУ», – вирішив мешканець Тернопільщини й втратив чималі кошти

У час, коли українці об’єднуються заради Перемоги, аферисти знаходять нові способи наживи на людській довірі та щирому бажанні допомогти. 48-річний чоловік перерахував гроші псевдоволонтеру, який обіцяв придбати автомобіль для військових. Результат – втрачені 75 000 гривень.



До правоохоронців звернувся житель Чортківщини із повідомленням про те, що став жертвою шахрайських дій. Як з’ясувалося, невідомий зателефонував до потерпілого, представившись волонтером одного з нібито діючих благодійних фондів. Співрозмовник переконав чоловіка взяти долучитися до збору коштів на авто для ЗСУ.



Аферист запевнив, що більшість суми вже зібрана, залишилося зовсім небагато. Також пообіцяв надати чеки, звіти та відеоматеріали. Потерпілий повірив та перерахував 75 000 гривень на вказаний банківський рахунок. Спочатку зловмисник підтримував зв’язок – вигадував історії про ремонт, логістику, обіцяні відеозвіти. Згодом – зник, припинивши будь-яке спілкування.



Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.



Правоохоронці закликають громадян не здійснювати жодних переказів та перевіряти інформацію. Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/khochu-dopomohty-zsu-vyrishyv-meshkanets-ternopilshchyny-i-vtratyv-chymali-koshty-politseiski-rozsliduiut-shakhraistvo

