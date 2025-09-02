Ув’язнений керував наркоторгівлею з колонії на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, яких обвинувачують у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема серед ув’язнених (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, організатором злочинної схеми був неодноразово судимий житель сусідньої області, який відбував покарання у державній установі «Чортківська установа виконання покарань (№26)». Перебуваючи за ґратами, він за допомогою планшета та мережі Інтернет координував постачання та збут заборонених речовин.

Його спільниками стали двоє жителів міста Дунаївці Хмельницької області. Вони виконували вказівки організатора: робили так звані «закладки» та пересилали наркотики у колонію для подальшого розповсюдження серед засуджених.

Правоохоронці задокументували кілька фактів пересилання наркотичних засобів у Чортківську УВП, вилучили 30 «закладок», а також заборонені речовини за місцем проживання виконавців.

Розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Тернопільській області.