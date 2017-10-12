Керівництво Почаївської міської ради відверто підіграє Московському патріархату?

12 жовтня відбулася доленосна сесія Почаївської міської ради, на якій вдалося не допустити передачу почаївської землі в руки духовенства Свято-Успенської Почаївської Лаври, котрі ведуть відверту проросійську пропаганду.

Упродовж більше двох років батюшки «просувають» своє питання щодо виділення їм у постійне безоплатне (!) користування майже 2 га землі. Маючи чималу підтримку в депутатському корпусі, вони давно би вже мали документи на руках і почувалися б господарями на українській землі, але такої «окупації» не допускають громадські активісти краю. Представники патріотичних організації та деяких політичних партій щоразу приїжджають на засідання, в порядок денний яких виноситься дане питання, і намагаються донести до присутніх, що таке голосування — зрада Україні.

Інтереси Почаївської Лаври на нинішній сесії, як і на попередніх, відстоювали кілька десятків прихожанок здебільшого пенсійного віку. На кожне «Слава Україні!» з уст активістів парафіянки Лаври вигукували: «Слава Богу!». А за тим мало не проклинали патріотів, погрожувати помстою від… Богородиці, крутили пальцем біля голови і навіть повторювали за кимось із активістів непристойний жест… Були присутні у залі й кілька священнослужителів Лаври.

Після емоційних виступів депутатів Тернопільської обласної ради, кількох почаївських депутатів, котрі виступають проти передачі землі Лаврі, безкомпромісних реплік учасників АТО та гострих суперечок між присутніми в залі, міський голова Василь Бойко змушений був запропонувати зняти із порядку денного питання про землю для Лаври. Депутатам не залишалося нічого іншого, як підтримати дану пропозицію. Але це не означає, що вони змінили свою думку, а, тому рано чи пізно знову виноситимуть на голосування.

До слова, керівництво Почаївської міської ради відверто провокує конфлікт, виносячи дане питання на розгляд, адже свого часу місцеві депутати проголосували за те, аби не порушувати його до завершення війни на Донбасі.

НОВА Тернопільська газета