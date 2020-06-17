У Тернополі мобільні групи контролюватимуть дотримання карантинних вимог в ресторанах, маршрутках та на ринках

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації у Тернополі, від сьогодні, 17 червня, в місті буде посилено контроль за дотриманням усіх протиепідемічних заходів у закладах харчування, на ринках, у торговельно-розважальних центрах, об’єктах торгівлі та в міському громадському транспорті. Рішення прийнято на черговому засіданні оперативного штабу.

Щоденні перевірки вищевказаних об’єктів здійснюватимуть спеціально створені мобільні групи у складі працівників Держпродспоживслужби, управління торгівлі міської ради, міського відділу поліції, управління патрульної поліції, муніципальної інспекції, та з використання засобів відеофіксації.

Як зазначають у Тернопільському міському відділі поліції, впродовж вихідних найбільше порушень карантинних вимог було зафіксовано у закладах громадського харчування (перевірено 83 об’єкти) – 6 фактів порушень, на директорів/адміністраторів трьох тернопільських закладів складено адміністративні протоколи за ст. ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей», по інших перевірка триває.

Порушення маскового режиму та перевищення допустимої кількості пасажирів у салоні правоохоронці зафіксували і в приватному громадському транспорті міста. Так, впродовж вихідних працівниками поліції спільно з патрульними було проведено 48 перевірок громадського транспорту та на одного водія, який під час перевезення людей перебував без захисної маски, складено адміністративний протокол за ст. ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».

Тому, зважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус у Тернополі та на численні порушення протиепідемічних заходів, від сьогодні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі та найбільшу увагу під час патрулювання зосереджуватимуть на закладах громадського харчування і приватних маршрутних таксі (маршрутках).

Звертаємося до усіх керівників закладів харчування в місті із закликом строго слідкувати за дотриманням в приміщеннях та на літніх майданчиках кафе/ресторанів обов’язкових протиепідемічних заходів, які були прийняті штабом 11.06.2020р.

Також нагадуємо про посилені карантинні вимоги, яких неодмінно повинні дотримуватися усі водії та кондуктори у міському приватному та громадському транспорті. Серед них: перевезення пасажирів дозволяється здійснювати виключно у захисних масках та у відповідності до кількості місць для сидіння, визначених заводом-виробником.