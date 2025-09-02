Коротке замикання ледь не знищило дачний будинок на Тернопільщині

Вчора рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж на Тернопільщині.

У селі Буцнів Великоберезовицької громади спалахнула пожежа в підвалі дачного будинку. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце, загасили полум’я та врятували будівлю. Ймовірна причина — коротке замикання.

Також о 13:49 у Тернополі, на масиві «Перемога», рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій території.

Крім того, бійці ДСНС тричі виїжджали для вилучення гнізд небезпечних комах у селі Миролюбівка, містах Бережани та Теребовля.

Коротке замикання — одна з найпоширеніших причин побутових пожеж. Щоб убезпечити себе та свій дім, рятувальники радять:

Не перевантажуйте розетки — один потужний прилад на одну розетку.

Користуйтесь справними приладами — пошкоджений шнур або вилка можуть спричинити пожежу.

Вимикайте все з мережі при виході з дому , особливо зарядні пристрої та обігрівачі.

Довіряйте ремонт електрики фахівцям — не ремонтуйте проводку самостійно.

Ваша безпека починається з відповідальності! Бережіть себе та свою оселю. При пожежі — 101.