Коротке замикання ледь не знищило дачний будинок на Тернопільщині
Вчора рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж на Тернопільщині.
У селі Буцнів Великоберезовицької громади спалахнула пожежа в підвалі дачного будинку. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце, загасили полум’я та врятували будівлю. Ймовірна причина — коротке замикання.
Також о 13:49 у Тернополі, на масиві «Перемога», рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій території.
Крім того, бійці ДСНС тричі виїжджали для вилучення гнізд небезпечних комах у селі Миролюбівка, містах Бережани та Теребовля.
Коротке замикання — одна з найпоширеніших причин побутових пожеж. Щоб убезпечити себе та свій дім, рятувальники радять:
-
Не перевантажуйте розетки — один потужний прилад на одну розетку.
-
Користуйтесь справними приладами — пошкоджений шнур або вилка можуть спричинити пожежу.
-
Вимикайте все з мережі при виході з дому, особливо зарядні пристрої та обігрівачі.
-
Довіряйте ремонт електрики фахівцям — не ремонтуйте проводку самостійно.
Ваша безпека починається з відповідальності! Бережіть себе та свою оселю. При пожежі — 101.