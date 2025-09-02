Лист із минулого: у школі Лановецької громади дістали капсулу часу 1975 року
У школі в селі Білозірка Лановецької громади на Тернопільщині 1 вересня відкрили капсулу часу, яку заклали 50 років тому, коли відкривали навчальний заклад.
Капсулу часу замурували у фасаді будівлі в 1975 році. Дістати послання вирішили до 50-річчя навчального закладу, розповіла директорка школи Антоніна Гераймович.
Колишній вчитель фізкультури та очевидець відкриття цієї школи у 1975 році Іван Стецюк був серед тих, хто відкривав капсулу. Пригадує, пів століття тому в їхній школі навчалося 300 учнів. Сьогодні — 126:
“Дітей [колись] було набагато більше. Тоді ділилися класи: окремо проводили фізкультуру в хлопців, окремо — в дівчат. Але нічого не зробимо. Життя таке. З дітьми у нас складно. От зараз ми приймаємо перший клас — один хлопець і чотири дівчини. І це з трьох сіл”.
У капсулі, яку заклали перші випускники школи, мало бути послання для сучасників. Однак прочитати листа, надрукованого на друкарській машинці, не вдалося, бо папір зіпсувався.
На місці старого послання майбутні випускники школи 2026 року залишили власного листа для наступних поколінь.
“Пишу вам цього листа, щоб залишити частку нашого життя і часу. Нам зараз по 16 років, ми навчаємося, дружимо, мріємо і разом проживаємо найяскравіші миті нашого дитинства та юності. Наш час — не простий. У світі і увнашій країні відбувається багато подій. Є виклики, але ми віримо, що саме ми — покоління, яке може змінити світ на краще”, — написали в листі.
Аби його змогли прочитати учні через 50 років, цього разу послання заламінували.