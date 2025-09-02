Лист із минулого: у школі Лановецької громади дістали капсулу часу 1975 року

У школі в селі Білозірка Лановецької громади на Тернопільщині 1 вересня відкрили капсулу часу, яку заклали 50 років тому, коли відкривали навчальний заклад.

Капсулу часу замурували у фасаді будівлі в 1975 році. Дістати послання вирішили до 50-річчя навчального закладу, розповіла директорка школи Антоніна Гераймович.

Антоніна Гераймович. Суспільне Тернопіль

Колишній вчитель фізкультури та очевидець відкриття цієї школи у 1975 році Іван Стецюк був серед тих, хто відкривав капсулу. Пригадує, пів століття тому в їхній школі навчалося 300 учнів. Сьогодні — 126:

Іван Стецюк. Суспільне Тернопіль

“Дітей [колись] було набагато більше. Тоді ділилися класи: окремо проводили фізкультуру в хлопців, окремо — в дівчат. Але нічого не зробимо. Життя таке. З дітьми у нас складно. От зараз ми приймаємо перший клас — один хлопець і чотири дівчини. І це з трьох сіл”.

Капсулу часу замурували у фасаді школи в 1975 році. Суспільне Тернопіль

У капсулі, яку заклали перші випускники школи, мало бути послання для сучасників. Однак прочитати листа, надрукованого на друкарській машинці, не вдалося, бо папір зіпсувався.

Папір, на якому надрукували листа 50 років тому, в капсулі часу зіпсувався. Суспільне Тернопіль

На місці старого послання майбутні випускники школи 2026 року залишили власного листа для наступних поколінь.

“Пишу вам цього листа, щоб залишити частку нашого життя і часу. Нам зараз по 16 років, ми навчаємося, дружимо, мріємо і разом проживаємо найяскравіші миті нашого дитинства та юності. Наш час — не простий. У світі і увнашій країні відбувається багато подій. Є виклики, але ми віримо, що саме ми — покоління, яке може змінити світ на краще”, — написали в листі.

Аби його змогли прочитати учні через 50 років, цього разу послання заламінували.

