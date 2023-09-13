Мешканка Тернопільщини змінила прізвище у 95 років

У своєму поважному віці пані Ганна наважилась на значущий крок – зміну прізвища, а відтак і оформлення нових, сучасних документів.

Жінка розповіла, що в молоді роки вийшла заміж, але тодішні обставини завадили їй змінити прізвище на чоловікове. Усе подружнє життя вона користувалася своїм дівочим прізвищем. Чоловіка немає уже 13 років, але давнє бажання, взяти його прізвище, пенсіонерка все ж вирішила втілити в життя.

Змінивши прізвище пані Ганна звернулася в Борщівський відділ міграційної служби для оформлення нових документів. Аби пришвидшити процедуру, їй порадили скористатись новою послугою – одночасним оформленням ІD-картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Відтак у пані Ганни розпочалась нова сторінка життя, а в новенькому закордонному паспорті невдовзі з’явиться відмітка про першу поїздку за межі України, – повідомляє Національна Міграційна служба Тернопільської області.