На обороноздатність країни жителі Тернопільщини спрямували понад 246 млн грн військового збору
Упродовж першого півріччя цього року до бюджету надійшло 246,6 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник шести місяців минулого року на 37,2 млн гривень.
Лише у червні наші краяни сплатили 55,1 млн грн «патріотичного» збору, що перевищило надходження минулорічного червня на 6 млн гривень.
Принагідно нагадуємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.