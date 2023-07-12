Володимир Болєщук з робочим візитом відвідав Купчинецьку громаду

У Тернопільській області діє декілька геріатричних установ, які опікуються літніми людьми. Одна з таких – у селі Денисів Купчинецької громади. Працівники Центру надання соціальних послуг у громаді огортають опікою стареньких, доглядають за ними та створюють всі умови, аби вони почувались комфортно.

Серед підопічних Центру надання соціальних послуг є внутрішньо переміщені особи. Вони приїхали із міст та сіл, де тривають бойові дії, пережили обстріли та бомбардування. У Купчинецькій громаді проживають вже кілька місяців.

Перебуваючи з робочим візитом у громаді, Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради, разом з головою громади Ігорем Країнським відвідали людей, які проживають у Центрі надання соціальних послуг.

«Людям, які прибули на Тернопільщину з зони бойових дій, необхідна належна турбота. Багато з них залишилися без даху над головою та необхідних для життя ресурсів. Наша область є надійним тилом для внутрішньо переміщених осіб, – розповів Володимир Болєщук. – Від початку повномасштабної війни Купчинецька громада прийняла багатьох українців з різних регіонів. Серед них – люди похилого віку. Ними опікується Центр надання соціальних послуг Купчинецької громади. Спільно з головою громади Ігорем Країнським відвідали установу та поспілкувалися з людьми, які там проживають. В непростий час важливо підтримувати тих, чиє життя сповнене випробувань».