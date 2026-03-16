На Тернопільщині 17-річний юнак на мотоциклі врізався в автівку

13 березня близько 19:40 у Гримайлівська громада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього мотоцикліста.

За даними поліції, 17-річний житель громади (2009 року народження), керуючи мотоциклом Lifan KP 200, під час обгону зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21114, який рухався в попутному напрямку.

Постраждалого мотоцикліста госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги. Обставини ДТП з’ясовуються слідчими.

Поліція нагадує водіям про дотримання правил дорожнього руху та обережність, особливо під час маневру обгону.