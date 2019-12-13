Від хвороби померла міський голова Підгайців Тетяна Левкович

Сьогодні перестало битися серце Підгаєцького міського голови Тетяни Левкович.

Про це йдеться на офіційному сайті міської ради Підгайців.

Для нас усіх це надзвичайно велика втрата. Тетяна Володимирівна була для нас не просто керівником. Вона була другом, мудрим порадником, веселою, щирою людиною, справжньою господинею міста. Нам буде дуже її бракувати, її мудрих порад та вмілого керівництва. Ми глибоко сумуємо та співчуваємо рідним, просимо Всевишнього дати їм сил перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Вічна Пам’ять Вам, Тетяно Володимирівно! Ви назавжди залишитесь у наших серцях, — колектив, депутатський корпус та виконавчий комітет Підгаєцької міської ради.

В зв’язку із передчасною смертю міського голови Тетяни Левкович 13-14 грудня 2019 року у місті Підгайці оголошено жалобу.