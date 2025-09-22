На Тернопільщині чоловік “пошматував” ножем своїх друзів в сауні

За апеляційною скаргою прокурора Кременецької окружної прокуратури, Тернопільський апеляційний суд змінив вирок Кременецького районного суду та виніс більш суворе покарання для 20-річного жителя Кременеччини, який влаштував розправу над трьома знайомими у сауні під час святкування власного дня народження.

Згідно з вироком апеляційного суду, чоловік, який раніше був засуджений до 5 років позбавлення волі, але отримав умовне покарання з іспитовим строком у 3 роки, тепер проведе за ґратами 3 роки. Суд скасував умовне покарання, яке було призначено судом першої інстанції, і замінив його на реальне позбавлення волі.

Події, що призвели до трагедії

Інцидент стався в ніч з 5 на 6 лютого 2025 року в Кременці. Молодий чоловік святкував свій день народження у сауні разом із трьома знайомими. Під час святкування між ними виник конфлікт, який закінчився застосуванням ножа. У результаті нападу двоє з потерпілих отримали серйозні ножові поранення, ще один — менш важкі травми.

Судовий процес

На першому етапі розгляду справи, Кременецький районний суд виніс вирок, згідно з яким винуватця було засуджено до 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Суд також вирішив, що чоловік має залишити залу суду без покарання, отримавши шанс на виправлення.

Однак прокурор Кременецької окружної прокуратури подав апеляційну скаргу, оскарживши м’якість покарання, вважаючи, що умовне покарання не відповідає тяжкості скоєного злочину. Прокурор вимагав замінити умовне покарання на реальне ув’язнення, і суд задовольнив його вимоги.

Реакція апеляційного суду

Тернопільський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і призначив чоловікові реальне покарання – 3 роки позбавлення волі. Вирок набрав законної сили, і він вже вступив в дію.