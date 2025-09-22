Віктор Гурняк: Герой, що надихав. Долучайтесь до пам’ятної події 5 жовтня

5 жовтня 2025 року на локації Літепло відбудеться важлива благодійна подія пам’яті Героя України Віктора Гурняка, загиблого під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Подія відбудеться незалежно від погодних умов, тож запрошуємо усіх долучитися до цього важливого заходу, щоб не лише згадати Віктора, але й продовжити його справу — підтримати тих, хто сьогодні стоїть на передовій, захищаючи нашу країну.

Віктора Гурняка пам’ятають як справжнього Героя, який відзначався своєю мужністю, відданістю та патріотизмом. У середині 2014 року Віктор відправився на фронт і був одним з перших, хто не побоявся поставити своє життя на карту задля свободи і незалежності України. Його світогляд та особисті принципи стали прикладом для багатьох, адже він був не лише справжнім військовим, а й талановитим фотографом.

Під час служби він зафіксував багато важливих моментів з історії Революції Гідності та початку війни на сході України. Його роботи є жива хроніка подій, свідком яких він був, і кожен кадр розповідає про важливі миті, які переживали тисячі людей.

Програма заходу:

🌻 Фотовиставка «Від Майдану до війни»

Можливість побачити світ очима Віктора. Його знімки — це жива хроніка подій, свідком яких він був.

🌻 Презентація книги «Віктор Гурняк»

Зустріч з авторкою Іриною Вовк, яка розповість про книгу з серії «Справжні герої», присвячену Віктору Гурняку.

🌻 Панельна дискусія «Документування війни»

Щира розмова з військовими фотографами про важливість фіксації історичних моментів, які стали частиною нашої пам’яті.

🌻 Обговорення про «Пласт»

Дискусія у колі друзів-пластунів про роль скаутських організацій у формуванні патріотичних цінностей.

🌻 Майстер-клас з традиційних танців під музику гурту «ЩукаРиба»

Зануримось в українську культуру разом з етногуртом, що подарує незабутні враження від автентичного співу та танцю.

🌻 Солодкий ярмарок від мами Віктора, пані Марії

На ярмарку можна буде придбати смачні домашні солодощі, приготовлені руками матері Героя.

🌻 Ватра з друзями

На завершення вечора нас чекає тепле коло друзів, пісні під гітару від Я. Юрчишина та О. Кутраня, які зігріють наші серця.

Кожен ваш квиток — це донат, який стане частиною великої справи.

Вхід для дітей до 13 років, ветеранів та учасників УБД — безкоштовно.

Для тих, хто без авто: трансфер на локацію з міста Тернопіль від Катедрального Собору о 11:00.

Як придбати квитки:

Придбати квитки можна за посиланням: https://secure.wayforpay.com/payment/gart

“До сліз… Мені більше всього хочеться вірити, що ми пам’ятатимемо подвиг всіх, хто віддав своє життя за нас з Вами.” — Віктор Гурняк

Долучайтесь до благодійного заходу та віддайте шану Герою, чиїй пам’яті присвячено цей захід.