На Тернопільщині директорка викрала піаніно зі школи

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та провели перевірку. За попередніми даними, керівниця школи самовільно забрала музичний інструмент додому, пояснивши, що зробила це для того, щоб її дитина могла навчатися грі на піаніно. З її слів, таке рішення було узгоджене з трудовим колективом закладу.

На даний момент піаніно вилучено та передано на зберігання до будинку культури.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до двох років або пробаційного нагляду на той самий строк.

Триває досудове розслідування, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.