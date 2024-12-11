На Тернопільщині затримали чоловіків, які зрізали ялинки

Днями під час рейдів територіями Нараївської і Збаразької громад, фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області затримали громадян, які незаконно зрубали хвойні насадження у межах населених пунктів.

Відтак, на порушників складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 153 КУпАП. Сума накладених штрафів становить 340 грн.

Також проведено розрахунок шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Загальний розмір збитків склав 3 666 грн, які направлено на адресу порушників для добровільного відшкодування.

Окрім того, фахівці Інспекції з метою недопущення незаконної торгівлі новорічними ялинками регулярно здійснюють обстеження місць їх реалізації. Станом на сьогодні порушень не виявлено: у перевірених підприємців були наявні підтверджувальні документи про законність набуття ялинок, а на хвойних деревах були прикріплені самоклейні стрічки зі штрихкодами.

Нагадуємо, перевірити легальність придбаної ялинки можливо шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки на сайті Державного лісового агентства України за посиланням: https://open.ukrforest.com/. Якщо інформація на сайті відсутня – ялинка могла бути зрубана незаконно.