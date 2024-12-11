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На Тернопільщині затримали чоловіків, які зрізали ялинки

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Днями під час рейдів територіями Нараївської і Збаразької громад, фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області затримали громадян, які незаконно зрубали хвойні насадження у межах населених пунктів.

✍️Відтак, на порушників складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 153 КУпАП. Сума накладених штрафів становить 340 грн.

📃Також проведено розрахунок шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Загальний розмір збитків склав 3 666 грн, які направлено на адресу порушників для добровільного відшкодування.

🕵️Окрім того, фахівці Інспекції з метою недопущення незаконної торгівлі новорічними ялинками регулярно здійснюють обстеження місць їх реалізації. Станом на сьогодні порушень не виявлено: у перевірених підприємців були наявні підтверджувальні документи про законність набуття ялинок, а на хвойних деревах були прикріплені самоклейні стрічки зі штрихкодами.

🌲Нагадуємо, перевірити легальність придбаної ялинки можливо шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки на сайті Державного лісового агентства України за посиланням: https://open.ukrforest.com/. Якщо інформація на сайті відсутня – ялинка могла бути зрубана незаконно.

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