Сьогодні у Почаїв поліція пропускає лише місцевих жителів

Відповідно до рішення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусної інфекції, для допомоги органам місцевого самоврядування Кременеччини залучали представників пожежно-рятувальної служби області.

17 квітня бійці ДСНС провели дезінфекцію території Почаївської Успенської лаври.

На допомогу кременецьким рятувальникам залучили відділення радіаційного та хімічного захисту групи рятувальних робіт АРЗ СП обласного Управління.

Для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

Через ситуацію з COVID-19 у Лаврі посилили карантинні заходи у Почаєві.

Найперше – визначають коло контактних осіб. Людей, які контактували зі священниками та відвідували церкву. Також комісійно прийнято рішення обмежити відвідування Лаври. Сьогодні у Почаєві встановили додаткові контрольно-пропускні пункти. Поліція пропускає у місто лише місцевих жителів.