Медики двох бригад екстреної допомоги на Тернопільщині врятували пацієнта з пароксизмальною тахікардією та нестабільною гемодинамікою. Щоб відновити серцевий ритм, лікарі провели електричну кардіоверсію.

Про випадок повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради.

У пацієнта діагностували пароксизмальну тахікардію з широкими комплексами QRS. Через критичний стан після попередньої аналгоседації медики провели синхронізовану електричну кардіоверсію.

У результаті втручання вдалося відновити серцевий ритм і стабілізувати гемодинаміку. Після надання допомоги пацієнта госпіталізували до профільного медичного закладу для подальшого обстеження та лікування.

У порятунку брали участь дві бригади екстреної медичної допомоги.

До складу бригади №16 входили лікар Максим Гиренко, парамедикиня Юлія Польна та екстрений медичний технік Владислав Мяковський.

Бригада №6 складалася з парамедиків Віти Вознюк і Романа Грицишина та екстреного медичного техніка Андрія Шушка.

У Центрі екстреної медичної допомоги подякували медикам за професіоналізм, витримку та злагоджену роботу.