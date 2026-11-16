На Тернопільщині медики врятували пацієнта з небезпечним порушенням серцевого ритму
Медики двох бригад екстреної допомоги на Тернопільщині врятували пацієнта з пароксизмальною тахікардією та нестабільною гемодинамікою. Щоб відновити серцевий ритм, лікарі провели електричну кардіоверсію.
Про випадок повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради.
У пацієнта діагностували пароксизмальну тахікардію з широкими комплексами QRS. Через критичний стан після попередньої аналгоседації медики провели синхронізовану електричну кардіоверсію.
У результаті втручання вдалося відновити серцевий ритм і стабілізувати гемодинаміку. Після надання допомоги пацієнта госпіталізували до профільного медичного закладу для подальшого обстеження та лікування.
У порятунку брали участь дві бригади екстреної медичної допомоги.
До складу бригади №16 входили лікар Максим Гиренко, парамедикиня Юлія Польна та екстрений медичний технік Владислав Мяковський.
Бригада №6 складалася з парамедиків Віти Вознюк і Романа Грицишина та екстреного медичного техніка Андрія Шушка.
У Центрі екстреної медичної допомоги подякували медикам за професіоналізм, витримку та злагоджену роботу.