На Тернопільщині не розминулися мотоцикліст та автомобіль

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували працівники поліції 3 травня. На автодорозі Бережани-Нараїв-Брюховичі близько 21:50 не розминулися мотоцикліст та автомобіль.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій двоколісного мототранспорту Yamaha, рухаючись в напрямку села Нараїв, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

У результаті такого маневру мотоцикл врізався в автомобіль марки ВАЗ, який рухався сусідньою смугою.

Внаслідок аварії 32-річного водія мототранспорту з численними переломами та травмами госпіталізували до лікарні. Триває перевірка.