09:28 | 5.05.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині не розминулися мотоцикліст та автомобіль

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували працівники поліції 3 травня. На автодорозі Бережани-Нараїв-Брюховичі близько 21:50 не розминулися мотоцикліст та автомобіль.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій двоколісного мототранспорту Yamaha, рухаючись в напрямку села Нараїв, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

У результаті такого маневру мотоцикл врізався в автомобіль марки ВАЗ, який рухався сусідньою смугою.

Внаслідок аварії 32-річного водія мототранспорту з численними переломами та травмами госпіталізували до лікарні. Триває перевірка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *